Более 1 млрд рублей потратили в Приамурье на ликвидацию последствий АЧС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ущерб от многочисленных вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Амурской области превысил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы на сегодняшний день изъяли и уничтожили у людей и у хозяйств 15,3 тыс. голов свиней. На сегодняшний день ущерб составил 240 млн рублей де-факто. Эта цифра увеличится до 350 млн рублей. Совокупно из областного бюджета мы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации направили больше 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Как сообщалось, первый очаг АЧС в Амурской области был зафиксирован 7 августа в одном из крестьянских хозяйств Усть-Ивановки Благовещенского района. Спустя две недели опасное заболевание было обнаружено в селе Волково, которое расположено недалеко от первого очага.

После первых двух вспышек опасный вирус начал проявляться все чаще. В общей сложности АЧС зафиксирована в городах Благовещенск и Райчихинск, а также в населенных пунктах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского, Тамбовского, Бурейского, Архаринского и Благовещенского районов.