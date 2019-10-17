Поиск

Более 1 млрд рублей потратили в Приамурье на ликвидацию последствий АЧС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ущерб от многочисленных вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Амурской области превысил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы на сегодняшний день изъяли и уничтожили у людей и у хозяйств 15,3 тыс. голов свиней. На сегодняшний день ущерб составил 240 млн рублей де-факто. Эта цифра увеличится до 350 млн рублей. Совокупно из областного бюджета мы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации направили больше 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Как сообщалось, первый очаг АЧС в Амурской области был зафиксирован 7 августа в одном из крестьянских хозяйств Усть-Ивановки Благовещенского района. Спустя две недели опасное заболевание было обнаружено в селе Волково, которое расположено недалеко от первого очага.

После первых двух вспышек опасный вирус начал проявляться все чаще. В общей сложности АЧС зафиксирована в городах Благовещенск и Райчихинск, а также в населенных пунктах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского, Тамбовского, Бурейского, Архаринского и Благовещенского районов.

Амурская область

Новости

"Известия" рассказали о проекте по оказанию госуслуг в банках с 2020 года

Скворцова поставила задачу привить от гриппа не менее 45% россиян

Песков подтвердил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 22 октября

Эрдоган намерен приехать в Россию 22 октября

Американские дипломаты в поездке по Архангельской области несколько раз меняли поезда

МИД РФ заявил, что снятые с поезда дипломаты из США сообщали о поездке в Архангельск, а не в Северодвинск

Суд арестовал трех новых фигурантов "дела 27 июля"

Комитет Госдумы рекомендовал принять закон об аналогах вытрезвителей

Комитет Госдумы рекомендовал принять закон об аналогах вытрезвителей

Что произошло за день: среда, 16 октября

Взрыв на полигоне под Архангельском

Трех сотрудников посольства США сняли с поезда Нёнокса - Северодвинск

Трех сотрудников посольства США сняли с поезда Нёнокса - Северодвинск
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');