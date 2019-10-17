Источник сообщил о скорой смене руководства СПЧ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса".

По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет. Вероятным кандидатом на пост президента Совета он назвал председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева.

"Не комментирую", - сказал Федотов "Интерфаксу".

Михаилу Федотову 70 лет. Он является главой СПЧ и советником президента с осени 2010 года.

В начале 90-х годов он работал в руководстве Министерства печати и информации, и в этот период инициировал создание Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте и Российского авторского общества. С осени 1993 по январь 1998 года он был постпредом России при ЮНЕСКО.

Валерию Фадееву 59 лет. Он является секретарем ОП с июня 2017 года. До того он был главным редактором журнала "Эксперт".