В Human Rights Watch назвали отставку Федотова аналогом роспуска СПЧ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Уход с поста председателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) означает роспуск этого института, считает заместитель директора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Татьяна Локшина.

"Федотов и СПЧ долгие годы делали крайне важную работу. Если сообщения о скорой отставке Федотова верны, то это будет означать роспуск совета в нынешнем его составе", - сказала Локшина "Интерфаксу" в четверг.

Она подчеркнула, что "в совет сейчас входит ряд известных, независимых экспертов и правозащитников, крайне достойных людей, и если совет будет распущен, с учетом предполагаемого нового назначения и общеполитической обстановки в стране, с большой вероятностью независимые эксперты и правозащитники, которые сейчас находятся в совете, занимающиеся острыми темами гражданско-политических прав, пыток, правом на мирные протесты, - в новом совете окажутся непредставленными".

"Поверить, что предполагаемая отставка мотивирована исключительно возрастом Федотова, я не считаю возможным. А если говорить о новом возможном главе СПЧ, Валерии Фадееве, то, с учетом того, как он проявлял себя в Общественной палате, понятно, что совет будет совсем другой, правозащитные функции выполнять не станет. Это была бы огромная потеря для российского общества", - отметила Локшина.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе (в сентябре ему исполнилось 70 лет). Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы СПЧ источник назвал руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.

Уход Федотова с поста председателя СПЧ на данный момент подтвердила только член Совета Ева Меркачева.

Михаил Федотов в 1972 году окончил юридический факультет МГУ, он доктор юридических наук, профессор. На госслужбу пришел в 1990 году - с 1990 по 1992 год был заместителем министра печати и массовых коммуникаций РФ. С декабря 1992 по август 1993 возглавлял министерство печати и массовых коммуникаций. С 1993 по 1998 год был постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С мая 1998 года - секретарь Союза журналистов России и сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу. С 2010 года возглавляет Совет при президенте РФ по правам человека.

Валерий Фадеев с 1998 по 2017 годы был главным редактором журнала "Эксперт", совладельцем и гендиректором одноименного медиахолдинга. С 2014 по 2018 гг. вел программы на Первом канале, в том числе итоговые воскресные выпуски программы "Время".

Член Высшего совета, сокоординатор либеральной платформы политической партии "Единая Россия", член центрального штаба ОНФ.

19 июня 2017 года состоялось пленарное заседание ОП РФ, на котором новым секретарем был избран Валерий Фадеев.