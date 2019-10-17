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В ФСБ заявили о недавнем сигнале от США о готовившихся в России терактах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Рабочие контакты между спецслужбами России и США находятся на должном уровне вне зависимости от политической ситуации, РФ признательна за предоставляемый Штатам объем оперативной информации, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников сообщил в четверг журналистам, что "совсем недавно американские спецслужбы предоставили РФ информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны".

Другим примером сотрудничества между странами он назвал обмен информацией между РФ и США по планировавшемуся теракту в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году и совместное расследование теракта на марафоне в Бостоне.

"Мы всегда подчеркивали, что американская сторона должным образом относилась к этому: политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной, от этого зависит очень многое", - сказал Бортников.

Директор ФСБ добавил, что рабочие контакты поддерживаются на уровне экспертов и руководителей специальных подразделений в ЦРУ, ФБР и Агентстве по борьбе с наркотиками.

Он также отметил, Россия и США поддерживают контакты по вопросам информационной и кибербезопасности, отношения между спецслужбами в этих сферах восстанавливаются. По его словам, данные вопросы обсуждаются на уровне МИД двух стран и силовых ведомств.

ФСБ России Александр Бортников

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