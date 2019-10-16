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ФСБ предотврала 39 терактов с начала 2019 года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы РФ с начала года не допустили 39 терактов, ликвидировали 49 террористических ячеек, члены которых планировали атаки в различных регионах страны, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников в среду, выступая на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

Также, по его словам, ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.

Директор ФСБ сообщил, что в текущем году спецслужбам во взаимодействии с Генпрокуратурой и Роскомнадзором был ограничен доступ к более 8 тыс. интернет-ресурсов "деструктивной направленности".

Также были блокированы счета почти 5,5 тыс. человек, подозреваемых в причастности к терроризму.

ФСБ Александр Бортников

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