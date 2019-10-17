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Глава ФСБ призвал решить вопрос с использованием дронов на законодательном уровне

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вопрос юридического регулирования применения беспилотников в России должен быть решен на законодательном уровне, считает директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"На сегодняшний момент продвигается идея регламентации использования этих технических средств в стране. Первые шаги были сделаны в этом направлении, это было связано с решением соответствующих структур правительства, и мы будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательном", - сказал Бортников журналистам в четверг.

Директор ФСБ отметил, что беспилотники находятся в свободной продаже, а также могут быть собраны в бытовых условиях. "Все зависит от того, с какой целью тот или иной человек приобретает эту машинку, что он собирается делать, вести просто съемку местности, либо цепляет к нему какие-нибудь непонятные штучки, и потом сбрасывает их на головы людей", - сказал он.

По словам Бортникова, использование дронов - это удобный для террористов способ совершения атак, что также представляет угрозу для спецслужб "с точки зрения контроля и выявления этих действий".

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет правоохранительные органы, в том числе и ФСБ, правом уничтожать беспилотники, если они угрожают общественной безопасности, а также важным объектам транспортной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Один из авторов поправок, депутат фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн, отметил, что в мировой практике дроны активно используются для преступлений террористической направленности, доставки оружия и взрывчатки.

По словам Хинштейна, число беспилотников в России неуклонно растет, в 2018 году их замечали над важными государственными объектами - атомными комплексами, закрытыми городами, объектами ядерной энергетики.

Александр Бортников ФСБ

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