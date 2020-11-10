Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий мэрии Москвы объявил конкурс на детальную съемку города с дронов, в высоком разрешении, с лазерным 3D-сканированием местности, пишет "Коммерсантъ". Цена контракта - 134 млн руб. принимаются до 30 ноября.

Газета называет заказ мэрии на съемку самым масштабным в истории. В частности, в 2018 году аналогичный контракт предлагался за 29 млн рублей, а в 2019 году — за 60 млн рублей.

По условиям конкурса, дроны подрядчиков должны будут налетать над Москвой более 3400 км, делая не менее 29 кадров в секунду с разрешением Ultra HD 4K. Дроны с видеокамерами с углом обзора 360 градусов должны будут пролететь 197 км, отсняв в панорамном формате видео с разрешением 5760 х 2880 точек.

Также от подрядчика ждут 5200 панорамных фотоснимков c разрешением 16000 х 8000 точек и услуги по лазерному сканированию местности с целью построения цифровой 3D-модели. Чиновники просят провести 40 лазерных сканирований участков, площадь каждого из которых 50 000 квадратных метров.

Конкретные маршруты облетов и участки съемок не названы.

В ДИТ заявили, что этот материал нужен для комплексного градостроительного планирования" и мониторинга стройплощадок, где "невозможна установка стационарных систем видеонаблюдения". По словам чиновников, беспилотники обеспечивают оптимальный визуальный контроль за городской инфраструктурой и могут снимать независимо от плотности застройки и доступа к объектам. Лазерное сканирование нужно "для дополнительной оценки градостроительного планирования сложных объектов, где нужна точность измерений", добавил представитель департамента.

Комментируя объявленный конкурс, Максим Чижов, гендиректор компании "Аэромакс", которая занимается беспилотными проектами, рассказал, что с передачей данных в онлайн-режиме и камеры с обзором 360 градусов могут применяться для контроля соблюдения норм экологического законодательства.

Зачем мэрии лазерное 3D-сканирование, эксперт не понял: "Такие модели используются для съемки магистральных трубопроводов в труднодоступных местах. В остальных случаях заказчики нередко оплачивают услугу, но потом не очень понимают, что делать с 3D-моделями".