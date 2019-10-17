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Шесть крупных банков начнут эксперимент по предоставлению госуслуг

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Шесть банков примут участие в эксперименте по предоставлению госуслуг в пяти регионах. Проект такого постановления опубликовали на портале проектов нормативных актов. Ранее о нем написали "Известия".

Эксперимент проведут в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Петербурге. В нем будут участвовать Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и Тинькофф банк. Проект стартует после вступления в силу этого постановления и продлится до конца 2021 года.

Предполагается, что в офисах этих банков граждане смогут сдавать анкеты для регистрации в системе обязательных пенсионных накоплений, получать информацию по исполнительным производствам, сдавать налоговые декларации, регистрироваться в ФНС как ИП или юридическое лицо. Посреднические услуги банков при этом будут бесплатными для граждан.

Цель эксперимента - выяснить, есть ли возможность повысить доступность госуслуг, не увеличивая бюджетные расходы.

Сбербанк Россельхозбанк ВТБ Связь-банк Газпромбанк Тинькофф банк Подмосковье Петербург Башкирия Астраханская область

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