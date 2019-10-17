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"Известия" рассказали о проекте по оказанию госуслуг в банках с 2020 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банки будут оказывать услуги по выплате пенсии и маткапитала, оформлении ИП и регистрации в качестве страхователя с 2020 года, сообщает газета "Известия".

Как рассказал газете замминистра экономического развития РФ Савва Шипов, банки не будут взимать дополнительную плату за оказание услуг. Закон предусматривает также запрет на использование данных, полученных при оказании госуслуги, в иных целях, в том числе коммерческих.

Пилотный проект проведут в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, "Тинькофф банке", Связь-банке и Россельхозбанке, в том числе онлайн. К примеру, это могут быть некоторые услуги Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

Таким образом Минэк рассчитывает снизить нагрузку на МФЦ и улучшить качество госуслуг.

Минэкономразвития

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