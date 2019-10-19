Ярославский омбудсмен сообщил о гибели шестерых детей при пожаре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Количество детей, погибших во время пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, увеличилось до шести, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Он рассказал, что направляется на место трагедии.

В свою очередь в региональном управлении МЧС пока не подтверждают увеличение числа погибших при пожаре детей.

Ранее сообщалось о гибели одного взрослого и пятерых детей. Еще трое взрослых были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу.

Пожар произошел утром в субботу в квартире барачного строения на втором этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По данным МЧС, площадь возгорания кровли дома составила 600 квадратных метров.

Пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщила о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Там уточнили, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Также к месту трагедии прибыл руководитель следственного управления СКР по Ярославской области, который лично контролирует ход расследования.