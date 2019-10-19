Поиск

Ярославский омбудсмен сообщил о гибели шестерых детей при пожаре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Количество детей, погибших во время пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, увеличилось до шести, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Он рассказал, что направляется на место трагедии.

В свою очередь в региональном управлении МЧС пока не подтверждают увеличение числа погибших при пожаре детей.

Ранее сообщалось о гибели одного взрослого и пятерых детей. Еще трое взрослых были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу.

Пожар произошел утром в субботу в квартире барачного строения на втором этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По данным МЧС, площадь возгорания кровли дома составила 600 квадратных метров.

Пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщила о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Там уточнили, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Также к месту трагедии прибыл руководитель следственного управления СКР по Ярославской области, который лично контролирует ход расследования.

СКР Ярославская область

Новости

В Красноярске благополучно сел предположительно заминированный лайнер

МЧС сообщило о гибели 13 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае

МЧС сообщило о гибели 13 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае

Пассажирский борт запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе

СК назвал возможную причину аварии в артели под Красноярском

Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Ростехнадзор назвал нелегальной дамбу золотодобывающей артели под Красноярском

Ростехнадзор назвал нелегальной дамбу золотодобывающей артели под Красноярском

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 11 человек

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 11 человек

МЧС подтвердило гибель 10 золотодобытчиков под Красноярском

Шесть человек погибли после разрушения дамбы под Красноярском

Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах

Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');