Местные власти сообщили о семи погибших при пожаре в Ярославской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - До семи выросло количество погибших при пожаре в Ростове Великом (Ярославская область), сообщил на своей странице в фейсбуке глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

По его словам, на месте происшествия был найден еще один фрагмент тела взрослого.

Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось о гибели одного взрослого и пятерых детей. Еще трое взрослых были госпитализированы в Ростовскую центральную районную больницу. В свою очередь, детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин сообщил о шести погибших детях.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибшие при пожаре дети были в возрасте от одного года до шести лет. "Среди погибших детей брат и сестра четырех и двух лет. Троим жертвам из второй семьи было один год четыре месяца, три года и шесть лет. Сведения о погибших и пострадавших уточняются", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел утром в субботу в квартире барачного строения на втором этаже. Кровля загорелась на площади 600 квадратных метров. Предполагается, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

Из дома были эвакуированы 25 человек.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст 109 УК РФ). Прокуратура региона начала проверку.