Пассажирский борт запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о рейсе Улан-Удэ - Москва.

"После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту - в Красноярске", - сказал источник.

На борту самолета порядка 150 человек. Он должен приземлиться в Красноярске в течение получаса. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо и готовится к посадке.