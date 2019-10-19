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В Красноярске благополучно сел предположительно заминированный лайнер

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, запросивший экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о заложенной на борту бомбе, благополучно приземлился, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, сообщившего о взрывном устройстве задержали.

В пресс-службе красноярского аэропорта "Интерфаксу" подтвердили, что командир рейса запрашивал посадку. По ее данным, в аэропорту будет проводиться технический досмотр воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в Красноярске готовится сесть самолет рейса Улан-Удэ - Москва авиакомпании "Нордавиа" из-за сообщения о заложенной бомбе.

Улан-Удэ Москва Красноярск Нордавиа

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