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В РПЦ назвали отслеживание маньяков в соцсетях эффективнее введения смертной казни

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что возврат к смертной казни не решит проблемы, а помочь обезопасить общество может отслеживание потенциальных преступников в социальных сетях.

"Введение смертной казни не решит существующую проблему, и оно не обезопасит общество от маньяков и преступников, а вот следить за этими маньяками, следить за ними в социальных сетях, отслеживать их передвижения, предупреждать людей - вот это все то, что могут и должны делать правоохранительные органы", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его мнению, введение смертной казни не остановит преступников, скорее их "могло бы напугать пожизненное заключение".

Кроме того, иерарх указал на примеры из новейшей и недавней истории, когда при расследовании преступлений совершались ошибки: подозрение падало на одного человека, а виновным потом оказывался другой, "причем даже признательные показания не являются показателем того, что виноват именно этот человек".

"Люди могут признаваться под пытками, кто-то под психологическим воздействием, кто-то по иным причинам, - сказал он, - и только спустя годы выяснялось, что виноват был совсем другой человек".

В то же время митрополит отметил, что сейчас почти каждый имеет какое-то присутствие в интернете, в том числе свои страницы в соцсетях. "Даже по этому материалу, который находится в открытом доступе, можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления", - убежден он.

РПЦ митрополит Иларион

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