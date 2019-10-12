Поиск

РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви выступили против инициативы муфтиев ввести многоженство в мусульманских регионах России, поскольку, согласно православному вероучению, это нарушает божественный закон.

"Многоженство с нашей точки зрения является нарушением этого Богом установленного закона, о котором в Библии говорится, что оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он выразил недоумение, как можно в этот брачный союз "присоединять" других лиц.

В РоссииГлава Совета муфтиев выступил за многоженство как альтернативу 40 любовницамЧитать подробнее

"Мы, православные христиане, настаиваем на единственности брачного союза, на том, что брачный союз - это союз между одним мужчиной и одной женщиной, союз, созданный по любви с целью рождения и воспитания детей", - заявил иерарх.

Кроме того, по его мнению, "страна в целом к этому не готова - ни население наше не готово, ни власти не готовы". "Поэтому я думаю, что предложение Равиля Гайнутдина в целом не будет поддержано нашим обществом", - считает митрополит Иларион.

Архиерей также указал на то, что по всей России действуют одни и те же законы. "Если у нас отдельные регионы начнут принимать законы, которые будут приходить в противоречие с законами страны, тогда мы постепенно превратимся из Российской Федерации в Соединенные Штаты России, - заметил митрополит. - У нас в каждом штате будет свой закон, у нас в каждом штате будет свое законодательство, где-то у нас будет шариат, а где-то у нас будет обычный суд".

РПЦ митрополит Иларион Равиль Гайнутдин

Новости по теме

Новости

ФСИН будет добиваться наказания для начальника петрозаводской колонии за побои

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Дело обвиняемых в мошенничестве сотрудников НПО имени Лавочкина передали в суд

Путин заявил, что в Москве чувствуют угрозу от приближения НАТО к границам

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Россиянин Нагорный завоевал золото на ЧМ по спортивной гимнастике

Что произошло за день: пятница, 11 октября

ЦБ выступил против 5-летнего ограничения на владение акциями санируемых банков

ЦБ выступил против 5-летнего ограничения на владение акциями санируемых банков

Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к 2700п по индексу МосБиржи

В "Шереметьево" нашли виновника ЧП с вооруженным пассажиром в лайнере "Аэрофлота"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');