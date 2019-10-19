В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Установлены участники конфликта в Нальчикском филиале Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России, в результате которого погиб полицейский, сообщила "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы университета Инна Каргаполова.

По ее словам, установлено, что был конфликт между слушателями. Определен круг его участников - они все из разных регионов. Один из них получил травмы, упал и скончался. Сейчас с ними занимаются следователи. В университете проводится служебная проверка, в Следственный комитет переданы все материалы, отметила Каргаполова.

Как сообщалось, Следственное управление СК РФ по КБР возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что накануне вечером в институте произошел конфликт между двумя слушателями, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

По данным собеседника агентства, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а подозреваемый в убийстве - в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.