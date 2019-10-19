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Один полицейский убил другого в Нальчике

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - После драки слушателей Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике один из них умер, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

По его данным, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.

КБР Нальчик МВД Карелия Чечня

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