МЧС уточнило, что из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пожар в больнице в Новосибирске потушен, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по региону в субботу.

Как рассказали в пресс-центре, новосибирские пожарные ликвидировали пожар по повышенному номеру сложности в городской клинической больнице скорой помощи Октябрьского района. Сотрудники МЧС совместно с администрацией больницы эвакуировали 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных.

Срочная медицинская помощь потребовалась одному маломобильному пациенту, которого спасли из горящей палаты, заявили спасатели.

Отмечается, что на пульт оперативного дежурного сигнал автоматической пожарной сигнализации в трехэтажном здании горбольницы на улице Якушева поступил в 20:46 местного времени. По предварительный данным, очаг возгорания находился в палате на первом этаже - горели вещи на площади пять квадратных метров.

В МЧС сообщили, что эвакуированных пациентов разместили в соседнем здании. На тушение привлекались 66 человек и десять единиц техники.

На месте работают дознаватели для установления причины пожара, подчеркнули в пресс-центре.

Ранее в ЕДДС по Новосибирску сообщали об эвакуации 64 человек из больницы в Новосибирске. В результате пожара один человек получил ожоги 90% поверхности тела, он находится в реанимации.