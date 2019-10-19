Поиск

МЧС уточнило, что из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пожар в больнице в Новосибирске потушен, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по региону в субботу.

Как рассказали в пресс-центре, новосибирские пожарные ликвидировали пожар по повышенному номеру сложности в городской клинической больнице скорой помощи Октябрьского района. Сотрудники МЧС совместно с администрацией больницы эвакуировали 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных.

Срочная медицинская помощь потребовалась одному маломобильному пациенту, которого спасли из горящей палаты, заявили спасатели.

Отмечается, что на пульт оперативного дежурного сигнал автоматической пожарной сигнализации в трехэтажном здании горбольницы на улице Якушева поступил в 20:46 местного времени. По предварительный данным, очаг возгорания находился в палате на первом этаже - горели вещи на площади пять квадратных метров.

В МЧС сообщили, что эвакуированных пациентов разместили в соседнем здании. На тушение привлекались 66 человек и десять единиц техники.

На месте работают дознаватели для установления причины пожара, подчеркнули в пресс-центре.

Ранее в ЕДДС по Новосибирску сообщали об эвакуации 64 человек из больницы в Новосибирске. В результате пожара один человек получил ожоги 90% поверхности тела, он находится в реанимации.

Новосибирск МЧС

Новости по теме

Новости

Россия получит от Сербии картины Николая Рериха в обмен на лист рукописного Евангелия

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Власти заявили, что угрозы населенным пунктам от прорыва дамбы под Красноярском нет

В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

В РПЦ сочли, что отслеживание маньяков в соцсетях эффективнее смертной казни

Прорыв дамбы в Красноярском крае

В МЧС сообщили о шести пропавших без вести из-за ЧП на дамбе под Красноярском

Прорыв дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбы

В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбы
Прорыв дамбы в Красноярском крае

После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Один полицейский убил другого в Нальчике

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Работники артели после прорыва дамбы под Красноярском помогали спасать коллег

В вынужденно севшем в Красноярске самолете бомбу не нашли

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');