Пожар в больнице Новосибирска привел к эвакуации более 60 пациентов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Здание городской клинической больницы №2 загорелось в Новосибирске (Новосибирская область), в результате чего пострадал один человек, сообщили "Интерфаксу" в ЕДДС по городу в субботу.

По данным собеседника агентства, сообщение о возгорании в больнице поступило в 21:01 местного времени, его ликвидировали в 21:12.

В результате пожара один человек пострадал, получил ожоги на 90% поверхности тела, он находится в реанимации. Еще 64 пациента эвакуированы и переведены в соседнее здание, сказал он.

Площадь и причина пожара уточняется.