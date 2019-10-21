Поиск

"Алмаз-Антей" передал Минобороны второй за год полковой комплект С-400 "Триумф"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Второй в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" в понедельник.

Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

В концерне отметили, что при передаче заказчику техника выводилась на полигон, "где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей".

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно", - подчеркнули в "Алмаз-Антее".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Минобороны РФ С-400

Новости

Акции "Яндекса" дорожали на 8% на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Прорыв дамбы в Красноярском крае

"Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамб

Наилучшими политиками россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского

Наилучшими политиками россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского

Красноярский минздрав сообщил о 27 пострадавших после прорыва дамб

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Еще десять человек госпитализированы после прорыва дамб под Красноярском

"Ведомости" рассказали о сбое на учении "Гром-2019"

В Госдуме предложили крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');