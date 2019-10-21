"Алмаз-Антей" передал Минобороны второй за год полковой комплект С-400 "Триумф"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Второй в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей" в понедельник.

Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

В концерне отметили, что при передаче заказчику техника выводилась на полигон, "где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей".

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно", - подчеркнули в "Алмаз-Антее".

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.