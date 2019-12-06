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В ФСВТС сочли высокой возможность подписания в 2020 году контракта с Турцией на новую партию С-400

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 "Триумф", сообщил "Интерфаксу" в пятницу директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил Шугаев.

Ранее о возможной покупке Турцией дополнительной партии С-400 "Интерфаксу" говорили вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября "Рособоронэкспорт" отметил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - система ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Турция Россия С-400

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