Поиск

Суд выдворил из России мужа россиянки, задержанной в Хельсинки по запросу США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Невский суд решил выдворить из России гражданина США Алета Тэраду за нарушение режима пребывания в стране и оштрафовал его на 5000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городских судов. Его бывшую жену Миру Тэрада (Оксану Вовк) год назад задержали в Хельсинки по запросу США.

После задержания россиянка говорила дипломатам, что в США ее обвиняют в распространении наркотиков и отмывании, а она невиновна. По данным "Фонтанки.ру", ее муж проходил по тому же делу и скрывался от правосудия в Петербурге, где жил в квартире бывшей жены.

Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк) с 2013 по 2016 годы жила в США, где вышла замуж за Тэраду. Ее задержали 15 декабря в аэропорту Хельсинки перед вылетом в Испанию. Она рассказала "Фонтанке.ру", что с мужем развелась по доверенности, в июле ее выдали в США, а в декабре ее начнут судить.

По словам Тэрады, ее делом занимается департамент по борьбе с наркотиками и Агентство национальной безопасности. Ей вменяют участие в деятельности группы, которая распространяла наркотики. Она сказала "Фонтанке", что ничего об этом не знала. Обвинения в отмывании средств она связывает с тем, что пользовалась деньгами со счетов компании мужа для оплаты услуг.

Ее содержат в тюрьме Александрия под Вашингтоном, где, по ее словам, ранее содержали Марию Бутину. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы за деятельность в интересах России в США. Тэрада пожаловалась на жесткость условий содержания в США.

Петербург Невский суд Алет Тэрада Мира Тэрада Оксана Вовк США Мария Бутина АНБ Хельсинки

Новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы

Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы

ФАС выступила против законопроекта Горелкина как отдельного закона

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

В России создали "антидроны" для противодействия гражданским беспилотникам

Найдены тела убитых в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и членов ее семьи

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте "Северная"

Концерт группы "Алиса" в Череповце привел к задержанию почти 30 человек

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Начальник участка красноярской артели арестован по делу разрушенных дамбах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');