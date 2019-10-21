Суд выдворил из России мужа россиянки, задержанной в Хельсинки по запросу США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Невский суд решил выдворить из России гражданина США Алета Тэраду за нарушение режима пребывания в стране и оштрафовал его на 5000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городских судов. Его бывшую жену Миру Тэрада (Оксану Вовк) год назад задержали в Хельсинки по запросу США.

После задержания россиянка говорила дипломатам, что в США ее обвиняют в распространении наркотиков и отмывании, а она невиновна. По данным "Фонтанки.ру", ее муж проходил по тому же делу и скрывался от правосудия в Петербурге, где жил в квартире бывшей жены.

Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк) с 2013 по 2016 годы жила в США, где вышла замуж за Тэраду. Ее задержали 15 декабря в аэропорту Хельсинки перед вылетом в Испанию. Она рассказала "Фонтанке.ру", что с мужем развелась по доверенности, в июле ее выдали в США, а в декабре ее начнут судить.

По словам Тэрады, ее делом занимается департамент по борьбе с наркотиками и Агентство национальной безопасности. Ей вменяют участие в деятельности группы, которая распространяла наркотики. Она сказала "Фонтанке", что ничего об этом не знала. Обвинения в отмывании средств она связывает с тем, что пользовалась деньгами со счетов компании мужа для оплаты услуг.

Ее содержат в тюрьме Александрия под Вашингтоном, где, по ее словам, ранее содержали Марию Бутину. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы за деятельность в интересах России в США. Тэрада пожаловалась на жесткость условий содержания в США.