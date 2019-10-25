Поиск

В Петербурге задержали бывшего американского мужа арестованной в США россиянки Тэрады

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские задержали гражданина США Алета Тэраду, который скрывался в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах в пятницу.

По словам собеседника, 50-летний Тэрада задержан накануне в аэропорту "Пулково". Мужчина находится в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США за совершение преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 1 статьи 841, статьи 846 УК США (перевозка и сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Инициаторов розыска проинформировали, решается вопрос об экстрадиции, добавил источник.

Официальной информацией "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, 15 октября Суд в Петербурге постановил выдворить Тэраду из РФ в связи с нарушением режима пребывания в стране.

В декабре прошлого гора русско-финская правозащитная организация разместила на фейсбуке обращение матери петербурженки Миры Тэрада (в девичестве Оксана Вовк), где она сообщала о задержании дочери по запросу американских властей в аэропорту Хельсинки. В июле 2019 года "Интерфакс" сообщал, что Тэрада была экстрадирована из Финляндии. В США ей предъявили обвинение в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Россиянка свою вину отрицает.

По данным "Фонтанки.ру", 50-летний гражданин США Тэрада был мужем 31-летней Миры Тэрада. Он также является фигурантом этого дела, а в России скрывается от американского правосудия, проживая в Петербурге в квартире бывшей жены. Из материалов СМИ следует, что в декабре арестованная россиянка Тэрада предстанет перед судом присяжных.

Петербург Алет Тэрада Мира Тэрада Оксана Вовк США

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Лавров заявил, что норвежец Берг может вернуться на родину в любой момент

Что произошло за день: четверг, 24 октября

В Москве арестован правозащитник Маяков

Дело Михаила Абызова

Михаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

Госдума согласилась на лишение депутата Герасименко неприкосновенности из-за ДТП

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');