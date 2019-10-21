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Жительница Ингушетии отсудила у МВД 1,5 млн рублей за смерть сына от пыток

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Магасский районный суд присудил 78-летней Лемке Долиевой компенсацию от МВД в 1,5 млн рублей за то, что ее сын Магомед Долиев в июле 2016 года был забит до смерти в Центре по противодействию экстремизму при МВД. Об этом сообщил адвокат заявительницы Андрей Сабинин.

Долиева требовала 15 млн рублей. Ее защита обжалует решение районного суда в следующей инстанции, добавил адвокат.

Ранее суд установил, что Магомеда Долиева избили вместе с женой Марем. От них требовали признаний в участии в ограблении банка в Сунже. Долиев умер от удушья.

Суд также установил, что его мать пережила психологическую травму и материальный ущерб из-за смерти сына. Он был старшим сыном и содержал пожилых родителей.

Полицейских, которые запытали Магомеда Долиева, судили. В деле было семь обвиняемых, в том числе начальник регионального Центра "Э" Тимур Хамхоев. Им вменили несколько эпизодов применения силы к подозреваемым. В 2018 году суд приговорил их к реальным срокам от трех до десяти лет. Хамхоев получил семь лет колонии общего режима.

В октябре 2019 года суд отказался освободить Хамхоева условно-досрочно.

Ингушетия Магасский суд Лемка Долиева МВД Тимур Хамхоев Магомед Долиев

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