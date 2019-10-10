Суд отказался выпустить по УДО экс-начальника центра "Э" МВД Ингушетии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Суд не разрешил выпустить по УДО бывшего начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимура Хамхоева, приговоренного к семи годам колонии по делу о пытках и убийстве задержанного. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

"Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел сегодня ходатайство Тимура Хамхоева об условно-досрочном освобождении. Отказано. Это правильно. Ещё один положительный результат в том, что в очередной раз мы научили суд уважать права потерпевших", - пишет адвокат в своем телеграм-канале.

Приговор суда

Ранее сообщалось, что в конце июля 2018 года гарнизонный военный суд Нальчика вынес приговор семерым сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии по делу о пытках и убийстве задержанного.

Майор полиции Хамхоев был приговорен к семи годам колонии общего режима, подполковник полиции Андрей Безносюк - к трем годам колонии общего режима, старший лейтенант полиции Алихан Беков - к 10 годам колонии строгого режима.

Капитану полиции Исе Аспиеву назначено 5,5 лет заключения в колонии общего режима. Начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии подполковник полиции Магомед Беков был приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Ингушетии старший лейтенант запаса Мустафа Цороев - к пяти годам колонии общего режима.

Полковник полиции Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно.

Все осужденные, кроме Хандогина, лишены званий.

Выводы следствия

Экс-начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Хамхоев и его подчиненные обвинялись в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных, по делу проходили восемь потерпевших и 130 свидетелей.

На счету подсудимых убийство, превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с наступлением тяжких последствий, вымогательство в особо крупном размере, грабеж, похищение документов, использование подложных документов.

По данным следствия, в августе 2010 года полицейские несколько суток незаконно удерживали местного жителя, силой требуя признаться в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В 2012 году стражи порядка незаконно доставили в здание одного из подразделений МВД мужчину, где его избили и насильно долго удерживали.

В 2014 году у задержанного силой выбивали признания в хранении огнестрельного оружия. В 2016 году сотрудники полиции избили Марем Далиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда, требуя признаться в причастности к ограблению банка в городе Сунжа. Мужчина скончался от удушения.

В том же году, по данным следствия, руководитель одного из подразделений МВД и его подчиненный вымогали 1 млн рублей у иностранца и похитили у него автомобиль, мобильный телефон и личные документы. Также в 2016 году с помощью электротока подсудимые заставили жителя села Сурхахи Назрановского района взять на себя вину в умышленном уничтожении чужого имущества.

Кроме того, следователи установили, что один из сотрудников МВД Ингушетии обучался в вузе, предоставив подложную академическую справку.

Ранее адвокат сообщал, что весной этого года бывший оперативник УФСБ Ингушетии Мустафа Цороев, приговоренный в июле 2018 года к пяти годам колонии общего режима по делу о применении насилия к задержанному, вышел на свободу.

В середине августа задержан экс-начальник РОВД МВД по Ингушетии Магомед Беков, приговоренный к трем годам колонии общего режима по этому же делу и освобожденный по болезни.