В Мончегорске пять дней искали мальчиков, поехавших в Петербург автостопом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Двух 12-летних мальчиков, которые пропали в Мончегорске на прошлой неделе и которых искали пять дней, нашли в понедельник в Петербурге. Об этом сообщили в управлении СКР по Мурманской области.

Школьники пропали 18 октября, и их искали все правоохранительные структуры региона и волонтеры. Следователи изучили переписку пропавших в соцсетях и опросили их знакомых. Они узнали, что школьники решили уехать в Петербург. По мнению следствия, с проблемой домашнего насилия это не связано, мотивы детей окончательно не установлены.

Детей задержали на АЗС на Московском шоссе. Уже установлено, что до Петербурга они добрались на попутных машинах, сообщили в СК. Расстояние от Мончегорска до Петербурга по трассе составляет 1207 километров.

Двоюродная сестра одного из мальчиков рассказала РЕН ТВ, что беглецов на АЗС заметил водитель, который видел в интернете сообщение об их розыске и вызвал полицию. По ее словам, мальчики собирались добраться до Москвы.