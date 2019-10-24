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В Красноярске более ста человек вышли на поиски пропавшего подростка

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции ищут в Красноярске пропавшего 13-летнего подростка, который накануне ушел из школы и до настоящего времени не вернулся, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД России.

О пропаже несовершеннолетнего сообщила в среду его опекун.

"Созданы поисковые группы, в состав которых вошли оперуполномоченные уголовного розыска, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и местные жители", - говорится в сообщении.

Отмечается что в поисках задействовано более ста человек.

Ранее несовершеннолетний из дома не уходил, семья, в которой проживает подросток благополучная и на учете в органах внутренних дел не состоит, подчеркивают в полиции.

Красноярск МВД

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