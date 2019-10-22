В Волгограде задержали двоих военных из Дагестана за брошенный в Вечный огонь мусор

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих-контрактников в Волгограде задержаны за то, что бросали в Вечный огонь в центре города шелуху от семечек.

Известно, что оба военнослужащих - жители Дагестана.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, нарушителей обнаружили ночью на Аллее Героев. Они сидели на корточках рядом с Вечным огнем, грелись и щелкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь.

Мужчины были доставлены в отдел полиции Центрального района, куда были вызваны представители воинской части, где они проходили службу в Волгограде. Известно, что оба военнослужащих - жители Дагестана.

Собранные полицейскими материалы направлены в военную прокуратуру для правовой оценки действий задержанных.