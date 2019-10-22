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Дагестанцы, бросавшие шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде, были бывшими военными

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Двое жителей Дагестана, которых полицейские задержали в Волгограде за то, что они грелись у Вечного огня в центре города и щелкали семечки, не являются военнослужащими, сообщает пресс-служба Южного военного округа во вторник.

"22 октября командование Волгоградского гарнизона совместно с правоохранительными органами провело проверку принадлежности лиц, задержанных у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, к Вооруженным силам. Установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими", - говорится в сообщении.

Как сообщил агентству информированный источник, мужчины были уволены из армии в этом году.

Ранее сообщалось, что в ходе патрулирования накануне ночью сотрудники полиции обнаружили двух военнослужащих на Аллее Героев. Они сидели на корточках рядом с Вечным огнем, грелись и щелкали семечки, а шелуху бросали в Вечный огонь.

По информации пресс-службы регионального главка МВД, мужчины были доставлены в отдел полиции Центрального района, куда были вызваны представители воинской части, где они проходили службу в Волгограде. Известно, что оба мужчины - жители Дагестана.

Собранные материалы полицейские направили в военную прокуратуру для правовой оценки действий задержанных.

Волгоград

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