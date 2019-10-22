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Владелец товарного знака "Свинка Пеппа" взыскал с корпорации "Гринн" $20 тысяч

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Воронежской области принял решение взыскать с АО "Корпорация "Гринн" (г. Орел, управляет сетью продовольственных гипермаркетов "Линия") в пользу Entertainment One UK Ltd компенсацию за нарушение прав на товарный знак "Свинка Пеппа" в размере $20 тысяч, следует из материалов суда.

По решению суда расчет будет произведен в рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты компенсации.

Entertainment One UK Ltd обратилась в суд в сентябре текущего года. В качестве доказательства нарушения истец представил суду фотографии товара, чек на его приобретение, видеозапись процесса приобретения спорного товара и непосредственно сам приобретенный у ответчика товар.

Британская теле- и кинокомпания Entertainment One владеет правами на товарный знак "Свинка Пеппа".

АО "Корпорация "Гринн" создано в 1992 году в Курске, однако в 2008 году компания перерегистрировалась в Орле. Компанией владеют физлица, руководитель - Николай Грешилов. Основным видом деятельности корпорации является управление сетью продовольственных гипермаркетов формата cash&carry под брендом "Линия". По данным на сайте компании, в настоящее время они представлены 27 гипермаркетами в Курской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Калужской, Тамбовской, Смоленской, Тульской областях.

Воронежская область Entertainment One UK Ltd Свинка Пеппа

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