Владелец прав на свинку Пеппу отсудил у крупного производителя игрушек 33 млн рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Британская Entertainment One UK, которой принадлежат права на свинку Пеппу, выиграла тяжбу на 32,9 млн рублей у одного из крупнейших в России производителей игрушек - компании "Симбат", пишет "Коммерсантъ". Столь крупные санкции применяются к оптовой компании впервые, отметили опрошенные газетой юристы.

Решение по иску Entertainment One UK 20 декабря принял Арбитражный суд Москвы, сообщил изданию Роман Лукьянов, гендиректор компании Semenov & Pevzner, которая представляет интересы истца в суде. В картотеке решение пока не опубликовано, в пресс-службе суда его не комментируют. "Симбат" имеет право это решение оспорить.

Истец считает, в конструкторах "Симбата" используется изображение Пеппы, хотя компания не покупала на нее лицензию. Опрос показал, что больше половины опрошенных россиян приняли это изображение за Пеппу. Конструкторы в 2018 году продавались через принадлежащий "Яндекс.Маркету" маркетплейс "Беру".

Ответчик возражал, что на конструкторах была изображена другая свинка.

В суде в качестве доказательств Entertainment One UK представила сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса.

"На моей памяти это крупнейшее взыскание из-за контрафакта для индустрии детских товаров, уж точно — для игрушек", - отметил Лукьянов. По его словам, до сих пор за контрафакт чаще преследовались только конечные продавцы, в большинстве — индивидуальные предприниматели, теперь есть прецедент с крупным поставщиком-производителем.