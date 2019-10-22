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Школьник из Новокуйбышевска умер, проглотив воздушный шарик

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - 15-летний подросток умер во вторник в школе N6 Новокуйбышевска, когда надувал воздушный шар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По предварительной информации, школьник надувал воздушный шарик, случайно проглотил его и задохнулся.

Скорая помощь приехала через пять минут после вызова, но спасти подростка не удалось. Надзорное ведомство проводит проверку по факту его гибели.

Новокуйбышевск Самарская область

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