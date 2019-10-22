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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и двое госпитализированы в результате перестрелки в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.

"По предварительным данным в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, ещё двое были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Следственное управление СКР России по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

В сообщении говорится, что по предварительным данным, днем 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района между несколькими местными жителями произошел конфликт. В ходе него мужчины несколько раз выстрелили друг в друга из огнестрельного оружия.

Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.

Ростовская область

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