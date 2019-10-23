После перестрелки под Ростовом с пятью погибшими задержали двух человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек по подозрению в причастности к перестрелке с пятью погибшими в Орловском районе Ростовской области, поиски подозреваемых продолжаются, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Еще несколько человек были опрошены по данному делу, однако их не задерживали", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД сообщает о задержании одного подозреваемого - 39-летнего мужчины. В сообщении также отмечается, что на территории Орловского района и близлежащих поселений проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания других подозреваемых по делу.

В минувший вторник, 22 октября, в хуторе Чернозубов Ростовской области произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек, еще двое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, они находятся в реанимации.

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.

В соцсетях во вторник появились сообщения, что конфликт произошел между чеченской и грузинской семьями, однако позднее руководитель представительства главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщил "Интерфаксу", что конфликт произошел между двумя чеченскими семьями на почве судебных и земельных споров.

Как сообщил информационный портал "DonDay.ru" со ссылкой на источник, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Новоселовский" Василий Дакишвили позвонил некоему Увайсу Бациеву. Дакишвили стал предъявлять претензии, почему Бациев купил земельный пай, который принадлежал члену СПК. Конфликт решили урегулировать лично при встрече. Мирно урегулировать конфликт не получилось, его участники применили палки и биты, а затем и огнестрельное оружие.