В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия и Турция будут вместе патрулировать зону безопасности на севере Сирии, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Лидеры РФ и Турции говорили около шести с половиной часов.
Путин после завершения разговора с турецким коллегой заявил, что сторонам удалось выйти на судьбоносные решения по ситуации в Сирии.
По итогам был подписан совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
В нем, в частности, уточняется: подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира".
Они будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года.
С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Согласно меморандуму, все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Талль-Рифата.
Приверженность территориальной целостности Сирии
В меморандуме лидеры двух стран подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, высказались в поддержку Аданского соглашения.
Также Путин и Эрдоган подчеркнули "свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории".
В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен.
Стороны также подтвердили важное значение Аданского соглашения и условились, что Россия будет содействовать осуществлению этого соглашения в современных условиях, говорится в меморандуме.
Кроме того, в меморандуме указано, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Также стороны условились продолжить работу над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность конституционного комитета.
Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации "для обзора и координации осуществления данного меморандума".
Сочинский меморандум: О чем договорились Путин и Эрдоган за шесть часов pic.twitter.com/6JoW3LSRpm— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 22, 2019