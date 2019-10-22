В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия и Турция будут вместе патрулировать зону безопасности на севере Сирии, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Лидеры РФ и Турции говорили около шести с половиной часов.

Путин после завершения разговора с турецким коллегой заявил, что сторонам удалось выйти на судьбоносные решения по ситуации в Сирии.

По итогам был подписан совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

В нем, в частности, уточняется: подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12:00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира".

Они будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года.

С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму, все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Талль-Рифата.

Приверженность территориальной целостности Сирии

В меморандуме лидеры двух стран подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, высказались в поддержку Аданского соглашения.

Также Путин и Эрдоган подчеркнули "свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории".

В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

Стороны также подтвердили важное значение Аданского соглашения и условились, что Россия будет содействовать осуществлению этого соглашения в современных условиях, говорится в меморандуме.

Кроме того, в меморандуме указано, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Также стороны условились продолжить работу над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность конституционного комитета.

Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации "для обзора и координации осуществления данного меморандума".