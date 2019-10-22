Пошел шестой час переговоров Путина и Эрдогана

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в Сочи шестой час.

Лидеры беседуют тет-а-тет, периодически приглашая к себе представителей делегаций.

Основное время переговоров президенты РФ и Турции беседуют один на один.

Встреча проходит в сочинской резиденции Путина Бочаров Ручей. Ожидается, что по итогам встречи два президента дадут пресс-конференцию.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными и сложными.