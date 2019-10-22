Поиск

Пошел шестой час переговоров Путина и Эрдогана

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в Сочи шестой час.

Лидеры беседуют тет-а-тет, периодически приглашая к себе представителей делегаций.

Основное время переговоров президенты РФ и Турции беседуют один на один.

Встреча проходит в сочинской резиденции Путина Бочаров Ручей. Ожидается, что по итогам встречи два президента дадут пресс-конференцию.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными и сложными.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция

Новости по теме

Новости

РАН призвала Минобрнауки пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

РАН призвала Минобрнауки пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

Пять жителей ростовского хутора погибли в перестрелке из-за участков для выпаса скота

Пять жителей ростовского хутора погибли в перестрелке из-за участков для выпаса скота

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

"Норникель" пока не нашел подтверждений выхода газа на руднике, где произошло ЧП

Школьник из Новокуйбышевска умер, проглотив воздушный шарик

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Три человека погибли из-за ЧП на руднике "Норникеля"

Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда

Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Две сотни затонувших кораблей скопились в Волге в Астраханской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');