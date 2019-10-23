Поиск
ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено в 13:18

Система безопасности сработала в Совете Федерации из-за подгоревшей еды

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Совете Федерации из-за подгоревшей на кухне еды сработала система безопасности, была объявлена эвакуация, но через несколько минут отменена.

"В связи с возникшей необходимостью просим покинуть помещения", - объявили по громкой связи в Совете Федерации.

Однако через несколько минут сотрудники оперативных служб успокоили журналистов.

"Все нормально. Мясо подгорело у людей (в буфете - ИФ), система сработала автоматически. Эвакуация не требуется", - сказал сотрудник.

В холле Совета Федерации ощущается запах пережаренной еды.

Совет Федерации

Новости

Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу "Укртатнафты"

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

ВС РФ допустил возможность изъятия деклараций об амнистии капитала

ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро россиянке, которую избивал муж-полицейский

Портфель заказов африканских стран на российское оружие достиг $14 млрд

Портфель заказов африканских стран на российское оружие достиг $14 млрд

Правозащитник из "Комитета за гражданские права" задержан по делу о попытке мошенничества

Уголовное дело возбуждено после гибели трех рабочих на руднике в Норильске

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Билалов задержан в США

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Билалов задержан в США

Власти Норильска сообщили должности погибших на руднике

Найдена часть украденного в Томской области лагеря для детей-сирот

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');