Система безопасности сработала в Совете Федерации из-за подгоревшей еды

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Совете Федерации из-за подгоревшей на кухне еды сработала система безопасности, была объявлена эвакуация, но через несколько минут отменена.

"В связи с возникшей необходимостью просим покинуть помещения", - объявили по громкой связи в Совете Федерации.

Однако через несколько минут сотрудники оперативных служб успокоили журналистов.

"Все нормально. Мясо подгорело у людей (в буфете - ИФ), система сработала автоматически. Эвакуация не требуется", - сказал сотрудник.

В холле Совета Федерации ощущается запах пережаренной еды.