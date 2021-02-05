Тысячу человек эвакуировали из нижегородского ТЦ из-за подгоревшей еды

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Система пожарного оповещения в пятницу днем сработала в торгово-развлекательном комплексе "Небо" в Нижнем Новгороде. Из здания эвакуировали 1200 человек.

Как выяснилось, пожарная сигнализация сработала из-за "возгорания пищи на плите", сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Точки общепита в торговом комплексе расположены на первом и пятом этажах. Он расположен неподалеку от центра города.