В Крыму введут систему материального стимулирования чиновников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Крыму с декабря введут систему материального стимулирования муниципальных чиновников. Их будут оценивать раз в квартал по 15 показателям и в зависимости от результатов премировать или выгонять. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, представляя пятилетний план работы правительства.

"То есть выполнил чиновник целевые показатели – получил премию, не выполнил – не получил. Не выполнил еще раз – добро пожаловать на выход с вещами", - сказал он.

Среди критериев оценки чиновников он упомянул рост инвестиций в муниципальных образованиях, количество населения, занятого в малом и среднем бизнесе, рост собственных доходов муниципальных образований. Госзадание на управление будет утверждаться раз в год, также в нем будут указаны целевые ежеквартальные и годовые показатели, характеризующие решение поставленных задач.

Он также обещал, что будет введена персональная ответственность за срыв сроков реализации федеральных и республиканских программ, в том числ проведения торгов и конкурсов.

Аксенов отметил, что исполнительская дисциплина в регионе пока находится на низком уровне. Ее усиление и укрепление кадрового потенциала позволят повысить эффективность власти в республике, считает он.

В оценке эффективности чиновников он обещал использовать лучшие практики передовых регионов и добавил, что эта оценка будет в целом соответствовать системе оценки работы губернаторов федеральными властями.

Также Аксенов напомнил, что важна открытость власти и чуткое отношение к гражданам, о чем недавно говорил президент Владимир Путин. Для повышения открытости глав городских и районных администраций обяжут раз в месяц отвечать на вопросы граждан в прямом эфире ТРК "Крым" с прямыми звонками в студию.

Критерии эффективности работы губернаторов были определены в соответствии с майским указом 2018 года.