Орешкин рассказал о 15 показателях эффективности работы губернаторов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Все определенные в указе президента РФ №193 15 индикаторы оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ являются прямым отражением национальных целей развития, обозначенных в указе №204 президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (майский указ 2018 года), заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, чье ведомство совместно с администрацией главы государства разрабатывало новую систему оценки.

"Де-факто 15 индикаторов (оценки эффективности работы глав регионов - ИФ) - продолжение указа №204 с точки зрения того, на что должны ориентироваться губернаторы, участвуя в реализации повестки, заданной президентом", - сказал М.Орешкин в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

Он также подчеркнул, что "технически индикаторы и их достижение влияет на распределение денег, которые выделяются специально под эти цели - 20 млрд рублей в год".

"Для регионов нацпроекты - это инструмент, которыми они могут достигать эти 15 целей. Можно объединять индикаторы в два блока - экономика и качество жизни. Сами по себе нацпроекты - лишь инструменты для достижения целей. Да, у них есть свои индикаторы, но это не показатели верхнего уровня. Показатели верхнего уровня - список 15 индикаторов указа №193", - цитирует издание слова министра экономического развития РФ.

При этом он отметил, что "в списке - один "политический" показатель, и он верифицирует остальные 14".

"Если качество образования, среды, здравоохранения, рынка труда улучшается, то должен улучшаться и этот ("политический" показатель - ИФ), если их динамика идет вразрез - значит, происходит что-то не то, надо разбираться, почему восприятие такой политики именно таково. Конечно, стопроцентной корреляции не может быть", - подчеркнул М.Орешкин.

По его словам, которые приводятся в интервью, "если смотреть на сами показатели - они устроены довольно сложно, несмотря на их ограниченный список и внешнюю простоту".

"Мы с администрацией президента довольно много времени потратили на их создание. Они, с одной стороны, должны быть однозначно измеримы, с другой стороны - не восприниматься регионами как нечто, заданное извне, а действительно быть напрямую связанными с ценностями общества. В первую очередь они должны отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики. Экономика - это инвестиции и рабочие места, качество жизни - это здравоохранение, образование, дороги, качество среды в самом широком смысле. Наконец, задача 15 индикаторов - объединять федеральные центр и регионы в достижении общих целей", - отметил министр экономики в беседе с "Коммерсантом".