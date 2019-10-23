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Трех бывших полицейских задержали за избиение задержанного в 2015 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде задержали трех бывших сотрудников полиции по делу о превышении должностных полномочий. Местный житель Леонид Мурский пожаловался, что 17 марта 2015 года они его избили при задержании, сообщила пресс-служба областного управления СК.

Подозреваемые ранее работали в угрозыске полиции. Заявителя они задержали, так как заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отдел полиции Канавинского района и избили, чтобы получить признательные показания.

После этого ему потребовалась медицинская помощь. Экспертиза установила, что он получил легкий вред здоровью.

Потерпевший заявил представителям "Комитета против пыток", что несколько полицейских били его руками и ногами и грозили утопить, если он не признается, что торгует наркотиками. Он написал явку с повинной и был осужден на 4,5 года. Ему шесть раз отказали в возбуждении уголовного дела на полицейских, и в 2017 году юристы "Комитета против пыток" обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека.

По данным комитета, дело по факту избиения Мурского было возбуждено 22 мая 2019 года.

Подозреваемые в избиении Мурского были уволены из полиции в 2017 и 2018 годах, сообщили в ГУ МВД Нижегородской области.

Нижний Новгород Леонид Мурский Комитет против пыток МВД СКР

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