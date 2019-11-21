Бывшие полицейские приговорены к реальным срокам за пытки задержанного током

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суд приговорил двух бывших сотрудников угрозыска полиции Нефтекамска к трем годам и трем месяцам колонии общего режима каждого за пытки подозреваемого. Как сообщила пресс-служба управления СК по Башкирии, их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Осужденные - бывший начальник угрозыска городского отдела МВД и бывший старший оперуполномоченный этого отдела.

Суд и следствия установили, что 10 ноября 2016 года они допрашивали задержанного по подозрению в краже iPhone и похищении человека. Его незаконно удерживали в опорном пункте полиции и применяли к нему физическое насилие и спецсредства. В результате он получил травмы, а судмедэкспертиза признала, что его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести.

Правозащитная организация "Комитет против пыток" уточнила, что полицейские били подозреваемого дубинками и применяли электрошокер. Он получил сотрясение мозга, компрессионный перелом позвонка и многочисленные ушибы. В сообщении комитета названы имена осужденных - Ильвир Сагитов и Радим Хайруллин. Их признали виновными со второго раза.

Сначала Нефтекамский городской суд оправдал обоих, Верховный суд Башкирии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. По просьбе главы Нефтекамского горсуда их дело передали Янаульскому районному суду.