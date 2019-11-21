Поиск

Бывшие полицейские приговорены к реальным срокам за пытки задержанного током

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суд приговорил двух бывших сотрудников угрозыска полиции Нефтекамска к трем годам и трем месяцам колонии общего режима каждого за пытки подозреваемого. Как сообщила пресс-служба управления СК по Башкирии, их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Осужденные - бывший начальник угрозыска городского отдела МВД и бывший старший оперуполномоченный этого отдела.

Суд и следствия установили, что 10 ноября 2016 года они допрашивали задержанного по подозрению в краже iPhone и похищении человека. Его незаконно удерживали в опорном пункте полиции и применяли к нему физическое насилие и спецсредства. В результате он получил травмы, а судмедэкспертиза признала, что его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести.

Правозащитная организация "Комитет против пыток" уточнила, что полицейские били подозреваемого дубинками и применяли электрошокер. Он получил сотрясение мозга, компрессионный перелом позвонка и многочисленные ушибы. В сообщении комитета названы имена осужденных - Ильвир Сагитов и Радим Хайруллин. Их признали виновными со второго раза.

Сначала Нефтекамский городской суд оправдал обоих, Верховный суд Башкирии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. По просьбе главы Нефтекамского горсуда их дело передали Янаульскому районному суду.

Башкирия МВД Нефтекамск Комитет против пыток Янаульский суд Ильвир Сагитов Радим Хайруллин

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

В Ростове возбудили дело против следователя СКР, взявшего в заложники свою семью

Правоведы и блогеры назвали риски закона о гражданах-иноагентах

Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав

Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав

Обыски прошли в "Т Плюс" в Пензе после падения машины с людьми в яму с кипятком

Путин счел чушью медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс.

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');