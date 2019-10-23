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"Свидетели Иеговы" сообщили об аресте своих адептов в Курске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суд в Курске заключил под стражу троих последователей "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация), сообщается на сайте организации.

"В Курске после прошедших 16 октября массовых обысков и последующих допросов верующих арестованы на 27 суток Андрей Андреев, а также супруги Артем и Алевтина Багратян. Верующие помещены под стражу до 11 ноября включительно", - говорится в сообщении.

Андреев обвиняется в продолжении деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в Курске", супругам Багратян также вменяется участие в деятельности этой организации.

По данным сайта, уголовные дела в отношении них, возбужденные по ч.1, ч.2 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), объединены в одно, его расследует следственный отдел УФСБ по Курской области.

В пресс-службе областного управления ФСБ "Интерфаксу" заявили, что у них нет комментариев в связи с данной информацией.

Верховный суд Москвы в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Свидетели Иеговы Курск

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