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"Свидетели Иеговы" сообщили об обысках и задержании своих адептов в Курске

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Обыски прошли в четырех семьях членов "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация) в Курске, предположительно, несколько верующих задержаны, сообщается на сайте организации.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками "самое меньшее в четыре семьи "Свидетелей Иеговы" в Курске". "Отправлен за решетку 43-летний Андрей Андреев. Также не выходят на связь (предположительно, арестованы) 47-летний Артем Багратян и его жена Алевтина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски прошли 16 октября.

В пресс-службах УМВД по Курской области, а также регионального управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что не располагают данной информацией.

Свидетели Иеговы Курск

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