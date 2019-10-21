"Свидетели Иеговы" сообщили об обысках и задержании своих адептов в Курске

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Обыски прошли в четырех семьях членов "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация) в Курске, предположительно, несколько верующих задержаны, сообщается на сайте организации.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками "самое меньшее в четыре семьи "Свидетелей Иеговы" в Курске". "Отправлен за решетку 43-летний Андрей Андреев. Также не выходят на связь (предположительно, арестованы) 47-летний Артем Багратян и его жена Алевтина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски прошли 16 октября.

В пресс-службах УМВД по Курской области, а также регионального управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что не располагают данной информацией.