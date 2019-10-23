Дело возбуждено после наезда автомобиля на семерых пешеходов в Петербурге

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - После столкновения двух автомобилей на набережной Обводного канала в Петербурге, при котором пострадали восемь человек, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в среду.

Дело возбуждено по статье "нарушение ПДД" (ч. 1 ст. 264 УК РФ). В рамках расследования будут установлены обстоятельства и причины аварии, говорится в сообщении.

В среду на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала Volkswagen Polo под управлением 33-летнего водителя столкнулся с Renault. После столкновения Renault наехал на людей на пешеходном переходе - пострадали восемь человек: семь пешеходов находятся в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault - в тяжелом состоянии.