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ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено в 13:18

В Петербурге автомобиль сбил на тротуаре семь пешеходов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль сбил семь человек, вылетев на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с легковым Renault на Лермонтовском проспекте", - сказал собеседник агентства. После столкновения Volkswagen вылетел на тротуар, где и сбил людей, добавил он.

В результате пострадали несколько человек. Сам водитель легкового автомобиля также получил травмы. Погибших, по предварительным данным, нет.

"На место прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшим", - сказал источник.

Как уточнили "Интерфаксу" в ГИБДД, при столкновении пострадали, предварительно, шесть человек: пять пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель в тяжелом состоянии. В МЧС агентству сообщили о семи пострадавших (шесть пешеходов и водитель одного из авто).

Петербург

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