Депутат Госдумы попросил СКР проверить расходование средств на очистку Байкала

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия правительства Иркутской области и АО "Росгеология", ответственных за неэффективное освоение 5,9 млрд рублей, выделенных на очистку озера Байкал, сообщает в четверг газета "Известия".

"Ситуация вопиющая. На эти цели (на ликвидацию вредных отходов на Байкале - ИФ) выделялось порядка 6 млрд (рублей - ИФ). Не сделано не просто ничего - результат вообще отрицательный", - приводит издание слова Бурматова.

В своем запросе на имя председателя СКР депутат поясняет, что речь идет о выполнении федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". По словам Бурматова, обращение к Бастрыкину было направлено 23 октября.

"Несмотря на отсутствие откорректированной проектной документации и источника финансирования ее доработки, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и правительство Иркутской области заключили соглашение от 22 февраля 2017 года № 051-08-151 о предоставлении субсидии бюджету Иркутской области на реализацию указанных мероприятий", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

Единственным подрядчиком, согласно запросу Бурматова, стало АО "Росгеология". В декабре 2017 года между министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО "Росгеология" был заключен контракт на 5,9 млрд рублей на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Речь идет о более чем 6 млн тонн опасных веществ, которые на протяжении почти 50 лет свозили в специальные карты-накопители - на полигоны "Солзанский" и "Бабхинский". Первый авансовый транш составил 287 млн рублей, отмечается в статье.

К выполнению этих работ АО "Росгеология" привлекло фирму ООО "РГ-Экология", которая была создана через несколько недель после заключения контракта. В депутатском запросе также сообщается, что в октябре 2018 года министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО "Росгеология" заключили дополнительное соглашение по корректировке проектной документации.

В том же году предусматривалось предоставление "Росгеологии" субсидии в размере 395 млн рублей на "финансовое обеспечение опытно-промышленных работ и корректировку проектной документации на ликвидацию негативного воздействия отходов БЦБК". Как отмечается в документе, стоимость корректировки документации в три раза превышала ее изготовление.

Согласно данным портала госзакупок, в сентябре 2018 года АО "Росгеология" заключило договор на выполнение таких работ с ООО "ВЭБ-Инжиниринг" - сумма контракта составила 195 млн рублей. Бурматов утверждает, что ранее эта же фирма получила на те же цели 131 млн рублей, однако качество исполнения заказчиков не устроило.

"В связи с неоднократным нарушением исполнителем условий указанного госконтракта и дополнительных соглашений к нему, неправомерным использованием аванса и ненадлежащим исполнением должностными лицами - представителями государственного заказчика своих обязанностей полагаем, что государству мог быть причинен особо крупный ущерб", - указано в обращении главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды к главе СКР.

Бурматов просит провести проверку на основании статей 159 ("Мошенничество"), 160 ("Присвоение или растрата") и 293 ("Халатность") Уголовного кодекса РФ, уточняется в публикации.

По словам депутата, которые приводит издание, негативную роль в этой истории сыграло и правительство Иркутской области, которое, видя, что ничего не делается, продлевало контракт, закрыв глаза на все нарушения.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие разрешения пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В свою очередь сотрудники пресс-службы заявили газете, что на подготовку ответа потребуется время.