Иркутская область вернет в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей, выделенных на ликвидацию отходов БЦБК

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Иркутской области вернет в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей из 1,8 миллиарда, выделенных в 2019 году на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозо-бумажного комбината, сообщила и.о. главы Минфина региона Наталия Бояринова.

Она объяснила, что эти деньги вернут, поскольку они не были использованы из-за смены подрядчика. Ранее подряд на ликвидацию отходов ЦБК получила "Росгеология".

Регион обсуждает перенос этих средств на 2020 год, уточнил министр природы Иркутской области Андрей Крючков. Основной задачей на данный момент он назвал расторжение контракта с "Росгеологией". Постановление правительства о назначении нового подрядчика сейчас находится на согласовании, отметил чиновник.

Он также сообщил, что власти готовы в 2020-2021 годах ликвидировать накопитель-карту №13 на БЦБК, где складируется мусор, потратив на этот 500 млн рублей.

Областное правительство в начале августа объявило, что хочет расторгнуть контракт с "Росгеологией" из-за срыва сроков, и попросило Минприроды найти нового подрядчика. Им может стать "Газэнергострой".

В сентябре президент Владимир Путин поручил правительству, Иркутской области и "ВЭБ.РФ" провести конкурс по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов БЦБК, в том числе с участием иностранных компаний.

Чиновники с 2014 года обсуждают рекультивацию отходов ЦБК, но начало этих работ не раз откладывалось. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро. В составе отходов самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 000 кубометров воды.

Закрыть ЦБК решили в начале 2013 года. Осенью 2016 года иркутский туроператор "Гранд Байкал" и китайская компания "Чжунцзинсинь" подписали меморандум о создании на базе комбината туристического кластера.