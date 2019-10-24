Аквалангист погиб у острова Русский во Владивостоке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело аквалангиста, который накануне пропал при погружении в акватории у острова Русский во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба краевого главка МЧС.

Спасатели почти сутки искали мужчину 1999 года рождения, который погружался с аквалангом на территории пляжа мыса Поспелова и, предположительно, утонул.

"Тело мужчины обнаружено спасателями и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

В поисках пропавшего было задействовано 12 человек, в распоряжении которых было две единицы техники.