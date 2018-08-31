Дайвер погиб, попав под катер в Крыму

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Житель Крыма попал под прогулочный катер в Черном море у западного побережья полуострова и скончался от несовместимых с жизнью травм, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель пресс-службы главного управления МЧС по региону.

"Прогулочный катер столкнулся с дайвером в районе села Оленевка в Черноморском районе. Спасатели обнаружили мужчину из Симферополя, 1979 года рождения, без признаков жизни в 30-ти метрах от берега на глубине около шести метров", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел накануне. Причины трагедии выясняются.

Такие ЧП в Крыму происходили ранее, нынешним летом - оно первое.

Оленевка - село в Крыму, расположенное на мысе Тарханкут, который является популярным местом для дайвинга, виндсерфинга, кайтинга.